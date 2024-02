È fatta per il Milan: scelto il sostituto di Giroud | Ha convinto tutti, anche Ibrahimovic

Il club rossonero ha già individuato chi prenderà il posto del centravanti francese il prossimo anno, sempre più vicino ormai all’addio.

In una stagione in cui il Milan sta facendo grande fatica, a beccarsi le critiche, oltre ovviamente al tecnico Stefano Pioli, sono stati anche i migliori calciatori della squadra. Da Theo Hernandez a Maignan, senza dimenticarsi di Leao, tutti sono finiti nell’occhio del ciclone per qualche errore di troppo o per aver offerto delle prestazioni non proprio in linea con il loro livello.

Un solo calciatore tra i leader in questa difficoltosa annata rossonera è riuscito sempre a dare il suo massimo apporto, diventando così uno dei principali elementi della rosa: Olivier Giroud. Il campione del mondo transalpino infatti, a dispetto dell’età (37 anni) continua a fare gol e a giocare alla grande, e spesso si è caricato il peso dell’attacco milanista sulle spalle.

Purtroppo per il Diavolo però le possibilità riguardanti un suo addio al termine della stagione stanno aumentando di giorno in giorno. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, e, anche se la società pare intenzionata ad offrirgli un prolungamento, sia lui che la sua famiglia non sembrano convinti di proseguire la carriera sotto la Madonnina. In questi ultimi anni prima di appendere gli scarpini al chiodo infatti l’ex Arsenal vorrebbe provare un’esperienza in Mls, con i familiari che spingono per un trasferimento in Usa.

Ecco chi rimpiazzerà Giroud

Il Milan si sta dunque cominciando a rassegnare nel dover perdere il proprio centravanti, e di conseguenza i dirigenti stanno iniziando a guardarsi incontro per trovare un sostituto all’altezza. I nomi fatti ai piani alti di Milanello sono parecchi, ma la soluzione per il club potrebbe trovarsi in casa.

Per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud infatti Moncada e company hanno pensato alla conferma di Luka Jovic. L’attaccante serbo sta facendo benissimo negli ultimi tempi, tanto da aver convinto anche un mostro sacro come Ibra, e si è dunque candidato prepotentemente per essere il bomber titolare per il prossimo anno.

Il Milan lavora sul fronte Jovic

Per blindare l’ex giocatore di Real Madrid e Fiorentina occorrerà formulare una proposta per il suo rinnovo di contratto, in scadenza anche in questo caso a fine stagione.

Di sicuro, visto quanto di buono fatto fin qui, il 26enne dovrebbe ricevere un aumento dell’ingaggio e un accordo di durata più lunga.