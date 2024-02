Rossoneri in ansia, il mattatore della squadra non firma più | Per l’addio manca solo l’annuncio

Brutte notizie in casa milanista, che vedrà partire uno dei suoi uomini principali al termine della stagione, pronto a separarsi dal Diavolo per la tristezza di tutto l’ambiente.

Il Milan non sta passando un’annata da incorniciare. Il club rossonero infatti ha visto scivolare via ormai quasi tutti gli obiettivi della stagione già nella sua prima parte. Adesso, per provare quanto meno a salvare il salvabile, l’unica cosa che resta da fare e vincere l’Europa League (competizione a cui partecipa dopo il terzo posto nel girone di Champions), portando così una coppa che manca nella ricca bacheca di Milanello.

Nel frattempo però la società sta già iniziando a pensare al futuro. E’ molto probabile che il Diavolo decida di cambiare guida tecnica, visto che parte delle responsabilità del fallimento attuale sono di Stefano Pioli, ma è invece pressoché sicuro che ci saranno grandi manovre sul calciomercato estivo per tentare di rafforzare la rosa.

Proprio su questo tema però sarà importante cercare di mantenere in squadra anche i principali top player attuali. Sebbene la dirigenza sta provando a fare il possibile però uno di questi sembra ormai destinato a dire addio. Uno degli elementi di spicco dei sette volte campioni d’Europa infatti ha deciso di non firmare più, ed ha ormai un piede e mezzo fuori da Milanello.

Il Milan trema per un grande addio

Una delle questioni più chiacchierate in casa rossonera nelle ultime settimane riguarda il futuro di Olivier Giroud. Il centravanti francese ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e il club milanese vorrebbe tenerlo ancora con se in futuro.

Nonostante l’avanzare dell’età, con il giocatore che compirà tra qualche mese 38 anni, anche quest’anno il campione del mondo transalpino è stato tra gli uomini decisivi, specialmente nei momenti di difficoltà, caricandosi molto spesso sulle spalle il reparto avanzato milanista. Motivo che sta spingendo la dirigenza a fare di tutto per trattenerlo.

Giroud-Milan, ecco come stanno le cose

Secondo un retroscena riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, Furlani avrebbe già offerto un contratto fino al 2025 al bomber transalpino, il quale però avrebbe preso tempo. A quanto pare il 37enne farà capire le sue intenzioni sul futuro solamente nel mese di aprile.

Su Giroud infatti c’è l’interesse di diverse squadre statunitensi, pronte a portarlo in Mls. Ecco perché il giocatore sta riflettendo sulla sua permanenza sotto la Madonnina.