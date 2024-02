Calciomercato Roma, bloccate tutte le operazioni: “È un portiere straordinario” | Scelto il prossimo numero 1

Il club capitolino ha preso la decisione ufficiale per il futuro dei propri pali, decidendo di puntare tutto su questo estremo difensore che sta già facendo impazzire la piazza.

Nella prossima sessione estiva di mercato la Roma cambierà tanto. Sono diversi infatti i calciatori che lasceranno la Capitale e che verranno sostituiti da altri elementi. E’ proprio su questo dunque che la dirigenza giallorossa sta già iniziando a lavorare, e sta valutando il da farsi. Uno dei reparti in cui si cambierà sarà la porta.

Il contratto di Rui Patricio infatti è in scadenza il prossimo giugno, e non verrà rinnovato dalla società della famiglia Friedkin. Di conseguenza la Magica dovrà cercarsi un nuovo numero uno che prenda il posto dell’estremo difensore lusitano, e sta seguendo tanti profili in grado di poter difendere i pali romanisti nella stagione che verrà.

Tuttavia la Lupa pare aver già deciso chi sarà il nuovo portiere, bloccando tutte le operazioni in corso per gli altri nomi del reparto. Il calciatore in questione infatti sta già facendo gioire i tifosi romanisti, e si appresta a regalare tanti sorrisi al club capitolino nei prossimi anni.

Ecco chi sarà il nuovo portiere giallorosso

Da quando Daniele De Rossi ha deciso di dargli fiducia, facendo accomodare in panchina proprio Rui Patricio, Mile Svilar ha risposto alla grande, rendendosi artefice di grandi prestazioni. Una delle più importanti è stata quella fornita nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Feyenoord, dove ha parato alcuni rigori decisivi per passare il turno.

Per questa ragione dunque, una volta che sarà scaduto il contratto del portoghese, la società potrebbe pensare di puntare tutto sul classe 1999 serbo, affidandogli così i guantoni titolari. Dunque al momento l’exploit dell’ex Benfica ha praticamente bloccato le operazioni giallorosse in entrata nel ruolo di portiere.

Roma, servirà comunque un altro estremo difensore

Qualora la Magica decida di puntare realmente sul serbo nella prossima stagione, ci sarà comunque bisogno di prendere un suo vice. L’idea potrebbe essere quella di prendere un estremo difensore di grande esperienza, che gli faccia da chioccia.

Alcune indiscrezioni stanno facendo circolare le voci anche di un possibile rinnovo di Rui Patricio per fargli ricoprire il ruolo di secondo, cosa che però almeno per il momento pare assai complicata. Vedremo come si svilupperanno le cose nei prossimi mesi e quale sarà la reale decisione presa dalla società.