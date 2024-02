Una bomba colpisce la Pinetina: ”Guardiola farebbe carte false per averlo” | In arrivo una mega offerta, l’Inter trema

Brutte news in chiave mercato in casa nerazzurra, visto che secondo le ultime dichiarazioni il tecnico dei Citizens è pronto a fare follie per un top player della Beneamata al termine di questa stagione.

Gennaio è ormai alle spalle da tempo, e con esso anche la sessione invernale di trasferimenti. Dopo alcune settimane di pausa però è arrivato il momento per le società di tornare a parlare del futuro e di conseguenza della prossima finestra di mercato estiva. Nonostante stia vivendo una grandissima stagione, l’Inter è tra i club maggiormente proiettati alla programmazione della rosa.

Il club meneghino ha infatti già praticamente chiuso per due rinforzi in vista del prossimo anno. Uno è Piotr Zielinski, e l’altro è Mehdi Taremi. Sia il centrocampista che l’attaccante infatti hanno già trovato l’accordo con l’ad Beppe Marotta per firmare a giugno a parametro zero, vista la rispettiva scadenza dei propri contratti con Napoli e Porto.

Allo stesso tempo però la Beneamata deve stare attenta sul fronte delle uscite, dove diversi top player sono entrati nel mirino delle principali big europee. Uno in particolare infatti, come riportato nelle recenti dichiarazioni, piace da impazzire a Pep Guardiola, pronto grazie alla grande potenza economica del suo Manchester City a mettere sul piatto delle cifre enormi per portarlo a vestire la maglia dei Citizens.

L’annuncio che fa rabbrividire l’ambiente nerazzurro

L’argomento del momento nel calcio italiano riguarda sicuramente l’Inter, che sta dominando il campionato e sembra proiettata ad andare avanti anche in Champions League. Nelle scorse ore anche Fabio Caressa, noto conduttore di Sky Sport, si è soffermato sulla stagione e sul momento dei nerazzurri.

Oltre a questo però il giornalista ha parlato anche del mercato interista, dove, a suo dire, Alessandro Bastoni pare essere finito sulla lista della spesa del Manchester City. Di seguito le parole di Caressa: ”Per Bastoni Guardiola farebbe carte false per averlo, perché è il centrale perfetto di Guardiola e anche di Gasperini”.

Bastoni e l’Inter cedono alle avance del City?

Il fatto che il centrale difensivo classe 1999 piaccia a mezza Europa è risaputo, visto quanto di buono sta facendo negli ultimi anni. Tuttavia qualora Guardiola decidesse di fare sul serio un suo addio all’Inter non sarebbe così improbabile.

Il Manchester City, che non ha alcun problema a mettere sul piatto certe somme, potrebbe presentarsi con una mega offerta sia per il club meneghino (superiore ai 60 mln) che per il calciatore, e a quel punto diventerebbe molto difficile dire di no.