Promozione. Sarà la Gioiese l’avversario della finale playoff. La Parmonval ci crede, Rappa: «Regaliamoci un sogno»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato di Promozione e sulla Parmonval che affronterà ai playoff la Gioiese.

L’ottimismo regna nell’ambiente della Parmonval in vista della finale dei play-off del campionato di Promozione, un incontro cruciale che potrebbe segnare il ritorno della squadra in Eccellenza. Dopo una stagione di grandi cambiamenti e sfide, la squadra ha dimostrato una crescita notevole, specialmente nel girone di ritorno.

L’allenatore Corrado Mutolo ha sottolineato che, nonostante la forza dell’avversario, la Polisportiva Gioiosa, con elementi di spicco come due centrocampisti stranieri abili nel gestire il gioco e un attaccante decisivo sotto porta, la Parmonval ha tutte le carte in regola per competere al meglio. La squadra ha avuto un percorso in crescendo, superando le difficoltà iniziali e dimostrando nel girone di ritorno di poter ambire alle posizioni di vertice, nonostante la presenza di squadre molto competitive come il San Giorgio Piana.

La finale rappresenta non solo una partita di calcio, ma il culmine di un anno di sacrifici e dedizione, come evidenziato dalle parole del capitano Salvatore Rappa. Lui, insieme ai suoi compagni, ha vissuto il dolore della retrocessione e ora si trova a un passo dal realizzare un sogno. La determinazione e lo spirito di squadra sono chiari, e ora resta solo l’ultimo ostacolo da superare per conquistare la promozione tanto desiderata.

Con tutti i giocatori disponibili per la finale, Mutolo avrà l’imbarazzo della scelta per la formazione da schierare, un lusso che potrà fare la differenza in una partita così decisiva. La sede della finale verrà decisa tra oggi e domani, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense e anticipazione per i tifosi e per la squadra che spera di poter celebrare il ritorno in Eccellenza.