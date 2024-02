Milan, il capitano te lo portano via: ‘Non riusciamo a crederci’ | Per i tifosi è peggio di una coltellata

Brutte notizie in arrivo sul fronte mercato da Milanello, con una colonna della squadra che può essere ceduta in estate a causa di una ricca offerta proveniente da una big europea.

I tifosi del Milan non sono molto soddisfatti della stagione attuale. Il club rossonero infatti è fuori da Champions League, Coppa Italia e corsa scudetto, e in pratica i principali obiettivi sono sfumati già da tempo. Adesso resta solo l’Europa League per provare a salvare un’annata ben al di sotto delle aspettative.

I supporters del Diavolo sperano dunque in un miglioramento il prossimo anno, magari anche con l’aiuto proveniente dal mercato estivo. Ma anche su questo tema ultimamente sono arrivate brutte notizie per la piazza.

A quanto pare infatti una colonna della rosa è molto vicino all’addio, a causa di una super offerta proveniente da un grande club europeo.

Doccia fredda per il popolo milanista

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo tedesco la Bild, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi addosso a Theo Hernandez. Infatti il club campione di Germania in carica in estate dovrebbe perdere sulla corsia di sinistra Alphonso Davies, che è deciso a trasferirsi al Real Madrid.

Per sostituirlo dunque i bavaresi sarebbero pronti a piombare sul calciatore rossonero. Ovviamente a spaventare un attimo la dirigenza del Bayern è il prezzo fissato dal Milan per il cartellino del terzino, sui 100 milioni di euro. Una cifra enorme, anche per una società come quella dei Rossi, che non ha solitamente problemi a mettere sul piatto cifre stellari. La richiesta del Diavolo però sembra essere fatta apposta per allontanare le pretendenti al vice capitano.

Milan, non ci sono incedibili

La scorsa finestra di mercato estiva ha fatto capire la filosofia della dirigenza milanista: non esistono calciatori incedibili. Infatti lo scorso luglio Sandro Tonali, che sembrava essere ormai uno dei perni per il presente e per il futuro del centrocampo rossonero, è stato ceduto al Newcastle per quasi 65 milioni di euro, permettendo così al club di prendere diversi innesti per rafforzare la rosa.

Dunque, anche se al momento il Milan spara alto su Theo, non è da escludere che, qualora arrivasse una proposta tra i 60 e i 70 milioni, il sacrificio del treno francese verrebbe fatto, finanziando così la successiva campagna acquisti. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi mesi su questa possibile trattativa. Nel frattempo però i tifosi già tremano di paura.