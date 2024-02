Dybala fa tremare la Roma: futuro lontano dalla Capitale | Ecco chi c’è dietro le parole della Joya

Prove d’addio del campione del mondo argentino, che dopo le recenti dichiarazioni rilasciate sul suo futuro ha deciso dove giocare il prossimo anno.

Nel corso della sfida vinta contro il Torino i tifosi romanisti hanno potuto ammirare Paulo Dybala in tutto il suo splendore. Il numero 21 ha infatti realizzato una tripletta sensazionale nel posticipo del 26esimo turno di campionato, lanciando la squadra sempre più in lotta per un piazzamento Champions. Allo stesso tempo però il fuoriclasse ex Palermo ha fatto tremare tutto l’ambiente giallorosso proprio nel post partita a causa delle sue dichiarazioni sul futuro,

”Futuro? Io voglio sempre vincere qualche trofeo. Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere. Quando arrivai qui dissi che mi sembrava una vita che ero qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godrò il presente”.

Queste le parole della Joya, che dunque hanno messo in serio pericolo la sua permanenza nella Capitale nella prossima stagione. In realtà quanto detto da Paulino sarebbe stato scandito dall’interesse di due squadre di grande livello, pronte ad accaparrarsi il suo cartellino e a lasciare la Roma senza il proprio gioiello assoluto.

Corsa a due per Dybala

Secondo alcune indiscrezioni di mercato il Cholo Simeone vorrebbe fortemente il talento suo connazionale a Madrid il prossimo anno. I Colchoneros infatti hanno bisogno di un uomo in grado di fare la giocata, e il preferito del tecnico argentino è proprio Paulo Dybala.

L’altra ipotesi sul futuro del fuoriclasse romanista però è ancora più clamorosa, e riguarda un suo ritorno alla Juventus. I bianconeri vogliono prendere un uomo di classe ed esperienza per far spiccare il volo al talento acerbo di Kenan Yildiz, e quello della Joya pare essere proprio il profilo ideale.

La Roma deve correre ai ripari

A far spaventare ulteriormente i tifosi romanisti c’è la solita clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore argentino, che a breve tornerà valida. Per tutto il mese di luglio infatti i club stranieri possono decidere di esercitarla per appena 12 milioni di euro, mentre quelli italiani per 20.

L’unica soluzione per la Magica di poter avere qualche chance in più di trattenere il proprio fenomeno è quella di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025, andandolo così a blindare in maniera quasi definitiva.