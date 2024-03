5 anni in Italia, adesso è pronto a lasciare | Ciao ciao Inter: la sua avventura è terminata

Il club meneghino saluta un calciatore dopo diverso tempo, al termine di un’esperienza che non è andata proprio come ci si aspettava.

Sono giorni di grande trambusto in casa Inter sul tema calciomercato. Il club nerazzurro infatti sembra aver ultimato gli accordi per far arrivare alla Pinetina la prossima estate due nomi di grande valore, vale a dire Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Entrambi i calciatori hanno già l’intesa con la Beneamata, e si trasferiranno sotto la Madonnina a parametro zero. Allo stesso tempo però la dirigenza lavora ad alcune cessioni, e di recente ne ha chiusa una importante.

Il calciatore interista infatti saluterà non solo il Biscione, ma proprio l’Italia dopo ben 5 anni, terminando così la sua avventura tra mille rimpianti.

Un triste addio in casa interista

Nelle scorse ore il Santos ha annunciato sui propri canali ufficiali l’acquisto a titolo definitivo di Gabriel Brazao, portiere classe 2000 di proprietà dell’Inter. Il calciatore ha deciso di tornare in patria dopo una lunga esperienza in Italia, e ha firmato con il club carioca, che al momento milita nella Serie B brasiliana dopo la clamorosa retrocessione dello scorso anno, un contratto fino al 31 dicembre del 2026.

Il suo trasferimento è avvenuto a titolo gratuito. La società nerazzurra infatti, che non puntava più sull’estremo difensore, ha deciso di liberarlo, consentendogli così di accordarsi con i bianconeri. La sua storia interista è stata quella della classica meteora che arriva in una big con grandi speranze, rivelandosi poi inadeguato al blasone e ai livelli del club.

Brazao, da prospetto assoluto a fallimento totale

Nell’estate del 2019 fu il Parma a puntare su di lui e a versare ben 6 milioni di euro nelle casse del Cruzeiro, club che ne deteneva il cartellino. Poche settimane dopo però l’Inter decide di acquistarlo subito dai ducali. Dopo un anno nelle giovanili nerazzurre, il classe 2000 comincia a girovagare tra Spagna, Italia e Brasile, passando da un prestito all’altro.

L’ultimo era arrivato la scorsa estate alla Ternana, dove in questa prima parte di campionato non è mai sceso in campo. Di conseguenza, in accordo con la società milanese, si è deciso di sciogliere ogni tipo di accordo e di dargli il via libera per un ritorno a casa. Chissà se in un ambiente a lui più familiare Brazao riuscirà a dimostrare il proprio valore.