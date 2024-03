Il Bayern Monaco cambia obiettivo, altro che Milan: i tedeschi vogliono solo il nerazzurro | Marotta non può farci niente

Il club campione di Germania in carica ha deciso di virare su un altro nome per la prossima sessione di mercato estiva, lasciando così da parte il calciatore rossonero.

Mancano ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale della finestra di trasferimenti, ma le società hanno già cominciato ad organizzarsi per non farsi trovare impreparate. I nostri club a giugno sperano di non passare da vittima sacrificale, come sta succedendo troppo spesso negli ultimi anni.

Le principali big europee infatti si interessano ai calciatori del nostro campionato, e mettendo sul piatto cifre molto alte sia per i cartellini che per gli ingaggi, li scippano alle squadre italiane. La situazione però sembrava già doversi ripetere in casa Milan, visto che il Bayern Monaco era interessato ad un giocatore rossonero.

Secondo alcune recenti voci però il club bavarese ha cambiato completamente obiettivo, e ha messo nel mirino un top player nerazzurro. Nulla da fare dunque per Marotta, che deve rassegnarsi a perdere il gioiello.

Il nuovo obiettivo dei bavaresi

In estate il Bayern Monaco sembra intenzionato a rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo. Nonostante al momento in rosa siano presenti diversi elementi di spessore, come De Ligt, Kim e Upamecano, la società tedesca vuole prendere almeno un altro centrale. Tra i calciatori seguiti si è parlato tanto dei tre difensori del Milan.

Sia Tomori che Thiaw infatti sembravano essere entrati nel mirino del club, ma quello che in particolar modo pareva destinato a trasferirsi a Monaco era Pierre Kalulu. Già nello scorso mercato estivo infatti il Bayern aveva fatto dei sondaggi per il francese, senza però avere successo. Dunque, anche se era questa la pista maggiormente calcata dalla dirigenza rossa, qualcosa ultimamente è cambiato. Secondo alcune indiscrezioni infatti i vincitori della scorsa Bundesliga hanno messo nel mirino un forte difensore nerazzurro. Si tratta di Giorgio Scalvini.

Niente da fare per l’Inter

Il Bayern Monaco in questo modo taglierebbe completamente la strada all’Inter, che era intenzionata ad acquistare il classe 2003 della Dea. Con le cifre messe sul piatto dai tedeschi infatti l’amministratore delegato Beppe Marotta non può competere, e dovrà dunque arrendersi a non prendere il calciatore.

Come i nerazzurri però anche Juventus e Napoli, pure loro molto interessate al ragazzo atalantino, si fanno da parte. Insieme ai bavaresi però restano sulla scia di Scalvini anche il Real Madrid, il Psg e il Manchester United, club a cui i soldi non mancano di certo.