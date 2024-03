Inter, l’uomo decisivo se ne va: valigie in mano a giugno | C’è ancora la Serie A nel suo futuro

Cessione a sorpresa in casa nerazzurra, dove si perde un tassello fondamentale di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

La stagione prosegue senza un attimo di sosta, l’Inter deve continuare ad allenarsi e ad affrontare i tanti impegni che si sono concentrati in questo periodo al massimo delle proprie potenzialità. Mentre Simone Inzaghi e i suoi ragazzi però sono all’opera in campo, la dirigenza sta lavorando per il futuro.

Come al solito Beppe Marotta e compagnia bella stanno assemblando la rosa per la prossima stagione, valutando sia le new entry che coloro i quali si apprestano ad andarsene dalla Pinetina.

Con grande sorpresa di tutto l’ambiente però, quello che è stato l’uomo decisivo è già con le valigie in mano e in estate lascerà Milano, ma non il nostro campionato.

Un addio inaspettato dalle parti della Pinetina

In estate l’Inter potrebbe decidere di cedere Marko Arnautovic, uomo decisivo nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Altletico Madrid, terminata 1-0 in favore dei nerazzurri proprio grazie ad un suo gol. A giugno infatti i nerazzurri accoglieranno un altro grande nome nel parco attaccanti, ovvero Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Porto, e di conseguenza lo spazio per l’ex Bologna potrebbe ridursi ancora di più.

Ecco perché il 34enne potrebbe decidere di chiedere la cessione e andarsene da Milano. Dal canto suo il club meneghino, che a luglio prossimo verserà 8 milioni di euro nelle casse dei felsinei per il riscatto obbligatorio del calciatore, non si opporrebbe alle sue richieste e gli darebbe il via libera. Ovviamente la Beneamata vorrà ricavarci un indennizzo, che deve essere molto vicino a quanto verrà speso a breve per riscattarlo.

Ecco quale maglia vestirà Arnautovic

Una volta messo sul mercato il centravanti austriaco dovrà trovarsi una nuova sistemazione, ed è molto probabile che il suo futuro sia ancora in Serie A, dove alcuni club sono a caccia di un bomber di razza.

Tra questi ci sono la Fiorentina, che a giugno saluterà Andrea Belotti dopo il prestito secco, e il Monza, deciso invece ad alzare il livello della propria rosa e a renderla più competitiva con colpi di valore. Attenzione però all’ipotesi Arabia Saudita, con diverse squadre che potrebbero offrire una pensione d’orata ad Arnautovic.