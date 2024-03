Napoli, Kvara se ne va ma niente paura: ‘De Laurentiis vuole stupire’ | Un fuoriclasse della Premier al posto del georgiano

L’addio dell’esterno offensivo georgiano porterà in azzurro un altro top player da non credere all’ombra del Vesuvio. I tifosi, dopo la clamorosa notizia, non credono ai propri occhi.

Non è un periodo sereno in casa Napoli. I campioni d’Italia in carica infatti in questi mesi non sono riusciti a dare un seguito ai grandi risultati ottenuti lo scorso anno. I partenopei non solo non sono mai riusciti ad entrare in lotta per lo scudetto, e adesso hanno messo anche a forte rischio il piazzamento ad una qualificazione europea per il prossimo anno.

Come se non bastasse poi a peggiorare le cose ci hanno pensato i vari mal di pancia di alcuni giocatori. Su tutti Osimhen, che qualche tempo fa ha praticamente annunciato il suo addio a fine stagione. A seguire poi Zielinski, il quale non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza a giugno e si è già accordato con l’Inter per un trasferimento a costo zero. In ultimo, ma non per importanza, anche Kvaratskhelia ha lanciato qualche segnale d’addio tramite il suo agente.

E’ proprio per quanto riguarda il georgiano che la situazione pare essere molto tesa. Qualora il presidente Aurelio De Laurentiis non dovesse mettere sul piatto un rinnovo a cifre ben più alte rispetto a quelle attuali, difficilmente la sua permanenza in azzurro si avvererà. Ecco perché il patron napoletano si sta già guardando attorno, e a quanto pare ha trovato il profilo ideale per rimpiazzarlo. Si tratta di un vero e proprio top player proveniente dalla Premier League.

Un profilo incredibile al posto di Kvara

Il nome che sta circolando ai piani alti di Castelvolturno qualora Kvara dovesse partire ha fatto impazzire completamente la piazza, tanto che sono molti coloro che addirittura sperano in un addio del georgiano per vedere questo nuovo colpaccio in città.

Stiamo parlando di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, pronto dopo diversi anni passati con la casacca dei Red Devils a cambiare aria e tuffarsi in una nuova esperienza.

Rashford, colpo fattibile con i soldi delle cessioni

Con tutto il denaro proveniente dalle vendite di Osimhen e Kvaratskhelia, racimolare la cifra richiesta dallo United per il cartellino del 26enne non sarà difficile.

Il club di Manchester infatti valuta Rashford tra i 60 e i 70 milioni di euro, a cui però dovrà aggiungersi un cospicuo ingaggio per convincere il calciatore.