Palermo, sette sconfitte casalinghe? In B mancavano da 27 stagioni

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla lunga vista di sconfitte consecutive del Palermo al Renzo Barbera.

Il Palermo sta vivendo una stagione decisamente complicata, con echi di difficoltà passate che risalgono al lontano campionato del 1996/97. In quella stagione, la squadra subì sette sconfitte in Serie B e finì penultima, con una dolorosa retrocessione in C-1. Quest’anno, il trend negativo sembra ripetersi, benché con un margine di sicurezza rispetto alla zona retrocessione decisamente maggiore.

La storia di quel Palermo degli anni ’90 si ricorda amaramente per il lungo periodo senza vittorie in casa nel girone di ritorno, che si estese da febbraio a giugno. Il confronto con la recente stagione 2016/17, l’ultima in Serie A prima dell’attuale, rivela anche lì un numero elevato di sconfitte interne, dodici, che contribuirono significativamente alla retrocessione.

Durante quella stagione disastrosa, il Palermo vide l’alternarsi di cinque allenatori: Ballardini, De Zerbi, Corini, Lopez e Bortoluzzi. Anche oggi, nonostante il distacco di 16 punti dalla zona retrocessione, il bilancio rimane critico rispetto alle aspettative iniziali di stagione. Il recente cambio di allenatore non è ancora riuscito a invertire questa tendenza negativa.

La situazione attuale del Palermo invoca un cambiamento rapido e efficace per evitare che il “campionato dei sogni” diventi un “campionato dei rimpianti”. L’obiettivo è quello di ritrovare stabilità e risultati, sperando che la squadra possa rapidamente allontanarsi dai fantasmi delle stagioni passate e ritrovare una traiettoria che porti al successo e alla serenità tanto desiderati.