Palermo, il 6° posto può arrivare mercoledì. Ma con un altro ko cambia tutto

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida che il Palermo giocherà a La Spezia, fondamentale per la classifica e per i playoff.

Il Palermo si trova in una fase cruciale della stagione, dovendo affrontare importanti sfide per garantire la propria posizione nei play-off per la promozione in Serie A. Nonostante la sconfitta deludente contro la Reggiana, il Palermo mantiene un vantaggio significativo sulle squadre inseguitrici e può ancora assicurarsi un posto sicuro con alcuni risultati favorevoli.

La partita contro lo Spezia diventa così decisiva per il Palermo. Una vittoria non solo confermerebbe matematicamente il loro posto nei play-off, ma garantirebbe anche il sesto posto in classifica, rendendo ininfluenti i risultati delle squadre dalla nona posizione in giù. Questo scenario permetterebbe al Palermo di non dipendere dai risultati di Brescia e Sampdoria, che affrontano trasferte teoricamente più semplici.

In caso di sconfitta a La Spezia, la qualificazione ai play-off del Palermo sarebbe quasi sicuramente rimandata, poiché sarebbe sufficiente che una tra Pisa e Cittadella guadagni un punto nelle loro partite, o che il Südtirol vinca contro la Ternana, per complicare ulteriormente la situazione. Quindi, la sfida a La Spezia rappresenta un momento di svolta per il Palermo, dove una vittoria potrebbe rassicurare e dare una spinta morale alla squadra, mentre altri risultati potrebbero aumentare la pressione e l’incertezza per i play-off.