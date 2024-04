Testa allo Spezia. Palermo, Mignani cambia ancora? Le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte di Mignani in vista dello Spezia.

Pare che il tecnico Mignani sia pronto a rivedere le scelte tattiche e tecniche della sua squadra dopo la sconfitta contro la Reggiana. Data l’assenza di esterni di ruolo, sembra probabile un ritorno a formazioni più classiche come il 4-3-3 o il 4-3-1-2, con Ranocchia potenzialmente impiegato come trequartista. Questo cambia le dinamiche del centrocampo, dove Gomes sembra confermato nel ruolo di regista, mentre Segre potrebbe essere una delle mezzali al fianco del francese, con Henderson dall’altro lato.

In attacco, la possibile collocazione di Ranocchia a trequartista potrebbe spingere Di Francesco a ricoprire il ruolo di seconda punta accanto a Brunori. Questi cambiamenti sono già in fase di sperimentazione nei allenamenti a Torretta, ma il tempo per testarli è limitato, dato che la prossima partita contro lo Spezia è imminente. Sarà cruciale vedere come queste modifiche influenzeranno la performance della squadra e se porteranno a una ripresa nel loro cammino di crescita.