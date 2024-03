Inter, non solo Taremi: il reparto offensivo lo completa lui | Grande ritorno alla Pinetina

Il centravanti iraniano non sarà l’unico calciatore a sbarcare a Milano per dare manforte all’attacco nerazzurro, visto che un altro nome, pronto a fare ritorno in maglia interista, si prepara a completare la rosa in quel ruolo.

Una delle priorità in casa Inter per quanto riguarda la prossima campagna acquisti estiva riguarda l’attacco. In questa stagione infatti il club milanese ha spesso avuto la coperta corta in quel settore di campo, e ha dunque capito che quattro attaccanti sono troppo pochi per affrontare tre competizioni. Considerando poi che il prossimo anno la Beneamata giocherà anche il nuovo e lunghissimo Mondiale per club, la necessità di una quinta punta non può che aumentare.

L’attacco interista al momento è composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. I primi due sono praticamente certi di restare alla Pinetina, mentre il cileno a giugno, dopo la scadenza del contratto, se ne andrà. I maggiori dubbi restano sull’ex Bologna, che però alla fine dovrebbe rimanere almeno un altro anno. A questi calciatori elencati poi si andrà ad aggiungere dal prossimo luglio anche Mehdi Taremi.

Il centravanti iraniano è in scadenza di contratto con il Porto, e ha già trovato un accordo con Beppe Marotta per trasferirsi sotto la Madonnina, dando così una nuova grande alternativa al reparto offensivo interista. Come detto però la società vuole prendere un quinto attaccante, e per completare il reparto pare aver deciso di riprendersi una vecchia conoscenza del club.

Ecco chi torna all’Inter

Tra i tanti calciatori di proprietà dell’Inter che al momento si trovano in prestito c’è anche Joaquin Correa. L’attaccante argentino è in forza al Marsiglia, club che ha l’obbligo di riscatto nei confronti del calciatore solo nel caso in cui si qualificasse alla prossima Champions League.

Se il traguardo però non venisse raggiunto dal club transalpino, è impossibile che questo provi comunque ad acquistare il 29enne, visto che la sua stagione in Francia è stata alquanto disastrosa. Di conseguenza l’ex Lazio in estate tornerà alla Pinetina.

Ultima chance in nerazzurro per Correa?

Rientrato dal prestito in terra francese, per Correa sarà molto difficile trovarsi una nuova sistemazione dopo la pessima annata di cui si sta rendendo protagonista.

Per questa ragione dunque è molto probabile che l’Inter sia costretta a doverlo tenere in rosa, e, a questo punto, il ragazzo potrebbe addirittura rivelarsi utile nel ruolo di quinta punta.