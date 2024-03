“Lukaku mi ha deluso”: il bomber al centro di una tempesta | Ecco che cosa ha combinato

Parole pesanti nei confronti del gigante belga, che è dunque finito in mezzo ad un vero e proprio caso per una ragione davvero assurda.

In casa Roma sono giorni caldi sul tema mercato. Il club capitolino infatti ha già cominciato a muovere i primi tasselli riguardanti la rosa della prossima stagione. Uno di quelli su cui si sta ragionando in maniera maggiore è proprio Romelu Lukaku.

Il centravanti belga infatti è in prestito dal Chlesea, e la società sta valutando se provare a prendere il suo cartellino a titolo definitivo oppure no. Il costo del cartellino e il suo stipendio elevato stanno scoraggiando la famiglia Friedkin, che però allo stesso tempo vorrebbe ancora tenere in rosa un calciatore del genere.

Ma nelle scorse ore una vera e propria tempesta si è scatenata nei confronti dell’ex calciatore di Inter e Macnchester United, con le parole rilasciate nei suoi confronti che hanno spiegato tutta la situazione.

Le dichiarazioni su Big Rom che fanno discutere

Nell’era dei social tutti possono parlare e commentare qualsiasi cosa sia di loro interesse. Il calcio è uno dei temi di maggior portata su queste piattaforme, dove tifosi e appassionati esprimono la loro opinione su partite, calciatori e mercato. Di recente però un supporter romanista ha rilasciato un commento su Romelu Lukaku che ha fatto leggermente riflettere.

Mentre si parlava della possibilità di vedere ancora Big Rom con la maglia giallorossa nella prossima stagione, il sostenitore ha scritto: ”Sarebbe bello tenerlo anche se devo dire personalmente avesse la stessa cattiveria agonistica e fame alla Batistuta… un po’ mi ha deluso”.

Lukaku pecca di convinzione

Il fatto che a volte Romelu Lukaku pecchi di cattiveria agonistica e convinzione è risaputo. Nel corso della sua intera carriera infatti il centravanti spesso è stato criticato per questo motivo, che sembra averlo un po’ trattenuto dal definitivo salto di qualità, e, nonostante nella Capitale sia stato accolto come un re, gli appunti di questo genere non sono di certo mancati.

Fatto sta che Big Rom non è di certo il primo scappato di casa, e al netto di questo difetto rimane un attaccante di tutto rispetto, che farebbe grande comodo alla Roma anche il prossimo anno. Vedremo dunque nel corso delle settimane che verranno come si evolveranno le cose, con i tifosi e tutto l’ambiente che sperano in una nuova conferma del bomber.