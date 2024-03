L’ex Inter non smette di girare in Serie A: dalla finale di Champions alla Juventus | Tradimento imperdonabile per i tifosi

L’ex calciatore nerazzurro continua a far parlare di sé, e dopo le varie voci sul suo conto è pronto a vestirsi di bianconero nella prossima stagione, andando così a commettere un grave sgarbo ai suoi tifosi.

Ad ogni sessione di mercato il timore più grande per i tifosi di qualsiasi squadra è quello di perdere i propri beniamini principali. Negli ultimi anni infatti in Serie A, visto che le nostre società non hanno la forza economica per contrastare gli altri top club europei, tanti calciatori di alto livello se ne sono andati.

Un’altra delle paure che però contraddistingue i supporters nel mondo del calcio è quella che i propri idoli possano andare a vestire la maglia di una rivale. Ciò è successo spesso negli ultimi anni in Italia. Basti pensare ad esempio ad Hakan Calhanoglu, passato da svincolato dal Milan all’Inter, o ancora, andando un po’ più indietro nel tempo a Gonzalo Higuain, che ha tradito il Napoli per trasferirsi nella Juventus.

Uno scenario del genere però potrebbe ripetersi la prossima estate per la disperazione del popolo interista. A quanto pare infatti un ex giocatore nerazzurro, grande artefice della cavalcata della passata stagione in Champions League, è pronto a trasferirsi alla Juventus. Un tradimento clamoroso dunque si prevede a luglio, per la rabbia dell’Inter.

Un vero colpo al cuore per i tifosi

Tra i tanti addii che sono arrivati nella scorsa sessione di trasferimenti estiva in casa Inter c’è stato anche quello di Robin Gosens. L’esterno sinistro tedesco infatti, dopo che nel suo anno e mezzo ad Appiano Gentile non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare, ha deciso di fare le valigie e tornare in patria.

Ad accoglierlo c’è stato l’Union Berlino, che ha pagato 13 milioni di euro alla Beneamata. La sua parentesi in Bundesliga però sembra essere già terminata, visto che nei prossimi mesi la Juventus potrebbe stringere per il suo acquisto.

La Juve vuole rinforzare le corsie

La Vecchia Signora in estate vuole rafforzare parecchio la rosa, e di conseguenza anche le fasce, reparto dove ci sono stati non pochi problemi in questa stagione sia numericamente che dal punto di vista delle prestazioni.

Ecco perché Gosens rappresenta un profilo valido sia per l’esperienza che ha in Serie A, avendo già vestito le maglie di Inter e Atalanta, e sia per il costo. Con circa 15 milioni la Juve se lo assicurerebbe.