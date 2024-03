Napoli, occasione irripetibile: bastano 40 milioni per rimpiazzare Osimhen | L’unico ostacolo è l’acerrima rivale

Deciso in casa napoletana il profilo utile a rimpiazzare il centravanti nigeriano, per il quale serviranno solo una piccola parte dei soldi incassati dalla vendita dell’attuale numero nove.

La stagione deve ancora finire, ma alcune squadre sono già proiettate al futuro. Tra queste c’è di sicuro il Napoli, che dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno non è riuscito a confermarsi su quei livelli, e di conseguenza in estate è intenzionato a rivoluzionare quasi completamente la rosa per tornare ad essere competitivo. Sono diverse infatti le operazioni in cui sarà coinvolto il club partenopeo, sia in entrata che in uscita.

Tra queste però la più importante è di sicuro quella riguardante Victor Osimhen. Il bomber nigeriano infatti ha annunciato già da mesi di volersene andare in estate, e di sicuro la società non lo tratterrà controvoglia. Grazie alla clausola rescissoria dal valore di 130 milioni di euro presente nel contratto, chiunque arrivasse a pagarla potrà trattare direttamente con il calciatore, senza il bisogno di chiedere il permesso agli azzurri.

Di conseguenza dunque la priorità della prossima campagna acquisti napoletana è quella di prendere un centravanti che vada a rimpiazzare proprio l’ex Lille. Sono diversi i nomi che sono stati fatti per poter prendere il posto del nigeriano, ma tra questi uno in particolare sembra essere diventato la grande occasione dei campioni d’Italia in carica. Per comprarlo basterebbero infatti 40 milioni di euro, anche se bisognerà vincere la concorrenza di una grande rivale.

Il nome per sostituire Osimhen

Uno dei profili giovani migliori per il reparto offensivo ultimamente sembra essere Santiago Gimenez, 22enne attaccante messicano del Feyenoord che sta facendo molto bene e sembra ormai essere pronto al grande salto.

Il classe 2001 è infatti uno dei principali indiziati dalle parti di Castelvolturno, e il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando se mettere sul piatto i 40 milioni di euro utili ad assicurarsi il suo cartellino.

Non solo il Napoli, un’altra italiana su Gimenez

A quanto pare oltre agli azzurri, anche il Milan è sulle tracce del calciatore messicano. Il club sette volte campione d’Europa infatti avrà bisogno di un nuovo centravanti visto l’addio quasi certo di Olivier Giroud in direzione Mls, e quello di Gimenez è un profilo che piace parecchio.

Vedremo dunque come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane e se ci sarà un’asta per il cartellino del calciatore tra le due rivali.