Napoli, colpaccio dal sapore europeo: ‘Acquisto pazzesco’ | Lo voleva mezza Premier

A giugno il Napoli potrebbe concretizzare un affare piuttosto importante portando all’ombra del Vesuvio un giocatore ambito da diversi club europei

Il Napoli è sicuramente uno dei club italiani che nel corso del prossimo calciomercato cambierà di più. La squadra dei sogni che ha conquistato il terzo storico scudetto lo scorso anno è arrivata a fine ciclo. Diversi elementi sono sul piede di partenza e altri non sembrano avere più la stessa brillantezza dell’epoca spallettiana.

Ciò però non significa che ci sarà un ridimensionamento. Anzi, l’intenzione del club è quella di ripartire per tornare nuovamente ad assaporare l’ebrezza del successo. Tutto dipenderà anche da quale competizione europea giocherà la squadra il prossimo anno. Se sarà ancora Champions allora si potrà pensare subito in grande, in caso contrario bisognerà valutare sul da farsi.

La probabile cessione di Oshimhen potrebbe portare nelle casse del club delle cifre pazzesche da reinvestire sul mercato. Certo gli arrivi di Ngonge, Dendoncker, Traorè e Mazzocchi a gennaio hanno già segnato il cambio di passo, ma per lottare per i vertici servirà sicuramente qualcosa in più.

In questi giorni sta circolando sempre più insistentemente un nome nuovo per la difesa. Un innesto che sarebbe decisamente interessante qualora si concretizzasse. Si tratta infatti di uno dei migliori difensori in termini di rendimento dell’attuale Serie A. Chissà se non possa essere lui l’erede di Kim che la piazza ancora rimpiange.

Napoli tutto su Calafiori, ma la concorrenza è agguerrita

Il giocatore in questione è Riccardo Calafiori che sta facendo le fortune del Bologna. Può giocare indistintamente come difensore centrale e come terzino sinistro. Sotto la guida di Thiago Motta è cresciuto in maniera esponenziale e adesso a 22 anni appena compiuti sembra davvero pronto per il salto in una big.

La sua quotazione è di circa 25 milioni di euro e su di lui oltre al Napoli ci sono anche Juventus, Milan e diverse squadre di Premier League. Qualora le compagini britanniche si dovessero davvero attivare sarebbe davvero dura trattenere in Italia il talento cresciuto nella Primavera della Roma.

Calafiori, da esubero della Roma a elemento imprescindibile del Bologna

In realtà ha fatto l’intera trafila nei settori giovanili del club capitolino per poi esordire in prima squadra nella stagione 2019/2020. Nel gennaio 2022 ha lasciato la città Eterna per cercare maggiore spazio al Genoa, ma nemmeno all’ombra della lanterna è riuscito ad avere la giusta continuità.

A giugno rientrato alla base viene ceduto a titolo definitivo al Basilea per 1,5 milioni di euro. In Svizzera trova la sua dimensione ideale e viene notato dal Bologna che la scorsa estate lo ha acquistato per 4 milioni di euro più bonus. Soldi ben spesi visto che il valore del calciatore è praticamente quintuplicato.