Roma, sgambetto al Napoli per il nuovo centrale di difesa: con lui De Rossi punta la Champions League

La Roma prova lo sgambetto al Napoli per la Difesa. De Rossi lo vuole subito per puntare alla Champions League

Un occhio al campo, al finale di stagione, un altro al mercato. Saranno mesi di grande lavoro per il nuovo ds della Roma – che sia Modesto o Floriane Maurice – in ottica mercato. Intanto la Roma, che grazie al lavoro straordinario di Daniele De Rossi si è regalata un finale di stagione apertissimo su due fronti, cercherà di terminare al meglio il percorso in Campionato e in Europa League. Poi sarà il tempo del mercato, pensare a sistemare la rosa per rimanere competitivi.

Uno dei reparti che andrà incontro a una rivoluzione sarà la difesa, tra certezze e punti interrogativi. Ndicka, Mancini, Llorente, rappresentano al momento i punti fermi, poi ci sarà da valutare la situazione relativa a Smalling – anche dal punto di vista fisico che da quello contrattuale – e Huijsen, in teoria pronto a tornare a Torino, anche se i giallorossi potrebbero provare a trattare con la società detentrice del cartellino a fine stagione.

Proprio in difesa, per giocare d’anticipo, la Roma avrebbe messo gli occhi su un esperto difensore centrale, che possa garantire un rendimento improntato in campionato e che conosce alla perfezione il calcio italiano. Su di lui c’è l’interessamento forte anche del Napoli.

Roma, sfida con il Napoli per il colpo in difesa

Zoomando sulla difesa giallorossa per il prossimo anno, potrebbe servire un sostituto di Smalling – il quale con il contratto in scadenza potrebbe decidere di lasciare la Capitale, magari destinazione Milano con l’Inter interessata in queste settimane. Uno dei profili di qualità ed esperienza che potrebbe subentrare tra i giallorossi, con tante partite giocate in carriera e in Serie A, potrebbe essere Pablo Mari.

Il centrale del Monza è infatti molto ambito tra i top club italiani. Su di lui c’è già stato il Napoli, ma in queste ore pare – come riporta Calciomercato.com – che la Roma si sia inserita fortemente nella corsa per ingaggiarlo a fine campionato. Un colpo di spessore e sostenibile, visti i possibili costi dell’operazione, per rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione.

Roma, piace Pablo Mari: i costi dell’operazione

Lo spagnolo è in scadenza, e inizia a fare gola a tanti club importanti della Serie A. Secondo quanto si apprende, il Napoli e la Roma sarebbero le più interessate e a giugno il calciatore potrebbe ricevere importanti offerte da entrambe le squadre. Un colpo praticamente a costo zero, vista l’età – 31 anni ad agosto – e il contratto in scadenza, per la Roma che dovrà però superare l’eventuale concorrenza dei partenopei.