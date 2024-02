Inter, Inzaghi sconvolto: la squadra senza di lui è spacciata | Salta la gara decisiva

Sale la preoccupazione in casa Inter dopo l’infortunio. Inzaghi deve farne a meno proprio nel momento clou della stagione.

L’infortunio di un giocatore chiave dell’Inter ha gettato un’ombra di preoccupazione sulla squadra, proprio nel momento più importante della stagione. L’allenatore, Simone Inzaghi, in questo momento si trova ad affrontare sfide importantissime sia per lo Scudetto che per la Champions League, e nonostante la bella vittoria con l’Atletico Madrid all’andata, non ha potuto festeggiare a pieno e lasciarsi andare.

Tra pochi gironi infatti ci sarà il match di ritorno in Spagna, contro l’Atletico Madrid, ed è proprio questo che preoccupa Inzaghi. Senza contare la partita da recuperare contro l’Atalanta.

La gravità dell’infortunio e il tempo di recupero del giocatore non sono ancora stati resi noti, ma la posizione e il modo in cui è uscito dal campo hanno fatto tremare tifosi e compagni di squadra. Ancora nessuna notizia definitiva è arrivata sulle condizioni del giocatore, ma che per alcune gare dovrà sicuramente fermarsi. Un un vuoto difficile da colmare.

Inter, nel momento più importante arrivano le assenze

Nonostante il gol di Arnautovic abbia offerto un momento di sollievo, i sostituti non sembrano essere all’altezza del compito. L’Inter è consapevole del vuoto dietro Lautaro e Thuram, e dell’importanza di avere tutti i suoi migliori giocatori disponibili in questo momento critico della stagione. La squadra farà il possibile per tamponare e gestire questa situazione, ma l’incertezza riguardo al rientro di Thuram, infortunatosi ieri al primo tempo di Inter-Atletico Madrid, ha aggiunto non poche tensioni nell’ambiente nerazzurro.

Il francese si è accasciato toccandosi una coscia, è rimasto in campo gli ultimi minuti finali di gara per poi lasciare posto all’Intervallo ad Arnautovic. Il primo responso è stato contrattura all’adduttore della coscia destra, e adesso l’attaccante rischia di saltare il ritorno, oltre alle gare di campionato.

Le condizioni di Thuram: Inzaghi prepara le contromosse

La speranza per l’Inter è che l’infortunio venga recuperato il prima possibile, lo ha detto anche Inzaghi intervenuto nel post partita di Inter-Atletico. Il tecnico ha così raccontato le sue sensazioni: “Qualcosina c’è stato, nei prossimi giorni farà degli accertamenti più approfonditi. La speranza è quella di perderlo per poco tempo“.

Ma per sostituire Thuram, ci sarà poco da inventarsi per Inzaghi, che probabilmente continuerà ad insistere con Arnautovic. L’ex Bologna ha già dimostrato in Champions di poter giocare ad alti livelli, nonostante il gol sia arrivato dopo una serie di clamorosi errori e la sua non sia stata fino ad ora una stagione esaltante. L’Inter dovrà stringere i denti e attendere il suo titolare.