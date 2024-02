Allegri è una furia, faccia a faccia tremendo e rottura con i senatori | Se ne va subito

Dopo le ultime uscite insoddisfacenti, Allegri ha voluto dare una strigliata alla squadra: volano parole forti negli spogliatoi.

La Juventus si lecca le ferite. I bianconeri, arrivati addirittura a superare l’Inter a fine gennaio, hanno conquistato appena 2 punti nelle ultime 4 uscite stagionali, collezionando due sconfitte quella contro l’Udinese e i nerazzurri, e due pareggi amarissimi con l’Empoli in casa e col Verona in trasferta. Il sogno scudetto è sfumato in appena due settimane, e Allegri pare abbia visto nei suoi calciatori qualcosa che non va soprattutto a livello mentale.

Ecco perché, come riporta Tuttosport, il tecnico ha voluto fare un discorso alla squadra per “strigliare” i suoi e riportarli alla concentrazione. Secondo il quotidiano molto vicino alla Juventus, Allegri si sarebbe concentrato sulla parte mentale, dicendo ai suoi che ancora il secondo posto rimane un obiettivo da portare a termine.

Un discorso che potrebbe aver riacceso la spina della squadra, o che al contrario potrebbe allontanare ancora il tecnico dai suoi calciatori. Del resto l’addio di Allegri a fine stagione è al momento una possibilità, e le colpo del tecnico di questo periodo di crisi sono tante.

Il discorso di Allegri alla squadra

Lo scudetto era un sogno, ma adesso ci dobbiamo concentrare sul secondo posto. È questa la sintesi del discorso di Allegri alla squadra nel post partita di Verona-Juventus. I banconieri si sono fatti scivolare dalle mani il primo posto, cadendo sotto i colpi delle “piccole”, e facendo emergere tutte le difficoltà rimaste sommerse fino a questo momento. Allegri è andato a muso duro con la squadra, affermando che non è questo il momento per staccare la spina e adagiarsi.

In effetti, fare colpo sulla psiche dei calciatori sarà fondamentale, considerando che la Juventus fuori dalle coppe potrebbe ritrovarsi senza alcun obiettivo concreto tra qualche settimana: troppo lontano il primo posto, troppo lontana la quinta in classifica. Dinamica pericolosa per un crollo, che potrebbe nel più grave dei casi fare scivolare la Juve in classifica.

Allegri, senza secondo posto via a giugno: tutto su Thiago Motta

L’impressione è che Allegri sia destinato a lasciare la Continassa ancora una volta a fine stagione, soprattutto se non dovesse raggiungere l’obiettivo minimo del secondo posto (il Milan rimane a -1). Questo perché non solo il secondo posto varrebbe l’accesso alla Supercoppa 2024/2025, e una serie di premi, ma anche considerando la voglia della società di cambiare guida tecnica.

Il primo indiziato è come noto Thiago Motta, parecchio corteggiato dalle big italiane. Sull’ex Inter c’è il Napoli, ma anche il Milan, anche se al momento la pista più concreta sembra quella bianconera. Il futuro di Allegri rimane appeso ai risultati, anche se dopo l’addio al sogno scudetto, per il tecnico toscano rimanere alla Juventus anche per la prossima stagione sarà veramente un’impresa.