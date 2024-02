De Zerbi ha deciso: altro che Premier League | Chiamato d’urgenza per risolvere la crisi

Roberto De Zerbi ha deciso sul suo futuro. L’allenatore dopo l’avventura in Premier arriva in Italia.

Tutti lo vogliono ma lui ha ormai deciso. Roberto De Zerbi a detta dei media spagnoli avrebbe già chiaro in mente il suo prossimo club, dopo il Brighton. L’avventura in Premier League con i suoi Seagulls potrebbe essere al capolinea, e a fine stagione il tecnico infiammerà certamente il toto allenatore. Sì, perché sono tante le panchine autorevoli che si libereranno in estate e in una recente uscita De Zerbi, intervistato da Sky Sort News ha parlato con amore soprattutto della Serie A.

Di un club in particolare, legato al suo passato, al quale De Zerbi ha regalato complimenti e verso il quale ha mostrato molta stima. Prima ci sarebbe da battere però la concorrenza di altri grandi club stranieri: “Voglio vincere la Serie A, la Bundesliga, la Liga“, ha detto il tecnico.

Lo stesso allenatore ha affermato che al momento sono diversi i club che hanno bussato alla sua porta, ma che la decisone avverrà solamente a fine stagione. Ecco cosa ha detto sulla Serie A De Zerbi.

De Zerbi flirta con la Serie A: “Non è un club normale per me”

Il feeling di De Zerbi con la Serie A non si discute. A Sassuolo si era messo in mostra, esplodendo definitivamente dopo le parentesi Palermo e Benevento in Ucraina, e adesso in Premier League. Ma l’Italia è sicuramente nel futuro del 44enne, che ha bruciato tutte le tappe ed è diventato uno degli allenatori moderni più cercati e stimati d’Europa. Proprio in Italia, un club su tutti sarebbe suggestivo per il bresciano: il Milan.

Nel 1995 infatti in rossonero De Zerbi ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Un Milan stellare nel quale l’attuale tecnico del Brighton ha potuto iniziare la carriera, nelle giovanili: “Per me il Milan non è un club normale, sono cresciuto in questo club e sarà sempre riconoscente“. Che sia proprio il diavolo il prossimo club di De Zerbi? Prima c’è da battere la concorrenza di una big.

De Zerbi, dalla Spagna sicuri sul suo futuro: andrà al Barcellona

Nella lunga intervista rilasciata nelle scorse ore, De Zerbi ha parlato del suo futuro in giro per l’Europa. Nelle ultime settimane però, con Xavi ormai prossimo a lasciare il Barcellona, i media spagnoli hanno dato per certo l’arrivo di De Zerbi in Catalogna.

Il bresciano sarebbe il perfetto sostituto dell’ex centrocampista blaugrana, per filosofia di gioco e obiettivi personali. I club di Serie A rimangono alla finestra, il Milan su tutti, consapevoli che un girono De Zerbi tornerà in Italia.