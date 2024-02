Crociato in frantumi, stagione terminata per il centrocampista | Necessario l’intervento chirurgico

Pesante ko per il giocatore, che ha riportato un gravissimo infortunio il quale lo costringerà ad operarsi e a fargli concludere con largo anticipo il campionato attuale.

Mancano pochi mesi ormai alla fine della stagione attuale, ma i traguardi e gli obiettivi delle società sono ancora tutti da raggiungere. Siamo infatti entrati nella fase calda dell’anno, dove le squadre si giocano tutto.

Ecco perché gli allenatori in questo momento hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile, e poter contare su diversi calciatori di livello può fare la differenza.

Un tecnico però purtroppo dovrà fare a meno di un elemento chiave fino al termine del campionato in quanto il diretto interessato ha riportato un serio infortunio al legamento crociato, chiudendo così la sua annata in anticipo.

Brutte notizie per il tecnico

Nel corso della 25esima giornata di Serie B sabato pomeriggio si è giocata anche la sfida tra Palermo e Como. La scontro diretto si è concluso con un netto 3-0 in favore dei rosanero, deciso dai gol di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. Tuttavia questa non è stata l’unica brutta notizia per i tecnici Fabregas e Roberts. Infatti i due allenatori hanno perso ormai un elemento importante della rosa a causa di un gravissimo infortunio arrivato proprio durante il match.

Al 48esimo minuto del secondo tempo infatti Benjamin Lhassine Kone si è fatto male, venendo sostituito dal dense Abildgaard. Per il centrocampista ivoriano sembrava fin da subito trattarsi di qualcosa di molto serio, e gli esami strumentali effettuati dopo la partita hanno evidenziato le brutte impressioni che erano nell’aria: il 23enne ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che richiederà un intervento chirurgico. Ovviamente la sua stagione è già finita.

Non solo Kone, altra tegola per la squadra lombarda

L’infortunio del giocatore africano però non è stato l’unico in casa Como sabato scorso. Infatti oltre a Kone si è fatto male anche Daniele Baselli. Anche per l’ex Torino e Atalanta non si tratta di un infortunio leggero. I controlli su di lui hanno messo in evidenza una lesione muscolare a livello del compartimento flessorio. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane.

La cosa curiosa e alquanto sfortunata in casa Como è che Baselli è stato sostituito al 19esimo del primo tempo per il problema fisico, e al suo posto è entrato proprio Kone, che poi si è a sua volta infortunato.