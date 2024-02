Calcioscommesse, rivelazione bomba in Serie A: ”Era diventata una malattia” | Un grande calciatore confessa tutto

Parole sorprendenti da parte di un big, che ha sconvolto il mondo legato al calcio e alle scommesse, lasciando tutti di sasso.

Nei mesi scorsi il calcio italiano era rimasto coinvolto nell’ennesimo scandalo. Ancora una volta infatti sono state le scommesse a tornare di moda e a far piombare nel baratro il mondo del pallone del bel paese.

Dopo qualche tempo però la situazione pare essere tornata alla normalità. I giocatori coinvolti sono stati puniti, e non si sono trovati riscontri sugli altri accusati.

Di recente però un grande nome ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni, che hanno rivelato la sua situazione a dir poco sconcertante.

La confessione da non credere del giocatore

Il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli, che come ben noto è stato squalificato nei mesi scorsi per la vicenda legata al calcioscommesse, come da programma, proprio per ottenere uno sconto di pensa, sta facendo un percorso di riabilitazione, nel quale è inclusa la partecipazione ad eventi riguardanti il tema della ludopatia. Di recente il calciatore ha preso parte ad uno di questi in Val di Susa, dove ha parlato del suo problema cercando di mettere in guardia i giovani a non cadere nella dipendenza. Di seguito le sue parole.

”Adesso sto bene e sono felice di essere qui, ma un anno fa era il periodo più difficile. Ero ancora dentro al gioco e finché non è successo tutto questo casino era un problema, con gli amici e con la famiglia. Poi ho chiesto aiuto. Bisogna chiedere aiuto. Avevo tempo, e la noia mi ha portato a giocare, era un riempitivo. Poi è diventata una malattia partita con una semplice schedina, che facevo a 16 anni e con gli amici: giocavamo una volta a settimana. Poi perdi soldi e lo nascondi ai genitori. E’ diventata una malattia”.

Fagioli, dopo il dramma si avvicina il ritorno alla normalità

Il giocatore bianconero è stato squalificato per 7 mesi dall’attività agonistica, e come detto si sta curando per guarire dai problemi con il gioco d’azzardo.

Nel frattempo però il ragazzo continua ad allenarsi con la squadra, e piano piano incomincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Nel corso dell’ultima giornata di campionato, prevista nel weekend del 25 e 26 maggio, Fagioli avrà scontato tutta la pena, e potrebbe tornare ad assaggiare il terreno di gioco nella sfida dello Stadium contro il Monza.