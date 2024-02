La malattia non ha lasciato scampo: i parenti annunciano il decesso | Lutto gravissimo nel calcio italiano

Drammatico annuncio su un grande protagonista del mondo del pallone, scomparso in giovane età dopo un lungo e grave problema di salute.

Siamo in un periodo in cui ci sono sempre continue partite e incroci nel calcio italiano. Tra recuperi, turni infrasettimanali e coppe europee, le nostre squadre sono spesso e volentieri impegnate in campo.

Purtroppo però, nonostante tutti questi impegni, il mondo del pallone del nostro paese deve fermarsi a causa di una notizia terribile che non avremmo mai voluto ascoltare.

Un ex calciatore infatti è deceduto a causa di una lunga malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sono stati i suoi familiari ad annunciare la perdita con grande disperazione, generando un grave lutto per tutto il movimento calcistico del nostro paese.

Una scomparsa terribile

Nella giornata di lunedì si è spento ad appena 50 anni José Maria La Cagnina, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che aveva intrapreso da alcuni anni anche la carriera da allenatore. L’ex attaccante stava lottando da diverso tempo con una grave malattia al cervello, e purtroppo non è riuscito a sconfiggerla, venendo così strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici, oltre che di tutto il mondo del calcio italiano.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dai suoi familiari, ma anche da diversi club in cui ha militato da giocatore e altri dove è stato allenatore hanno voluto dargli un ultimo saluto tramite dei comunicati ufficiali. I funerali sono stati fatti giovedì 29 a Celeseo, paese in provincia di Padova.

Una vita dedicata al calcio

La Cagnina ha dedicato praticamente tutta la sua vita al mondo del pallone. Da calciatore il classe 1973 cresce nel settore giovanile dell’Inter, ma non trova grossa fortuna, iniziando così a girovagare in tantissime squadre di campionati inferiori. Di sicuro la sua esperienza più importante la vive con la Cremonese. L’ala destra e il club lombardo insieme avevano vinto due campionati di Serie C.

Dopo il ritiro dal calcio giocato arrivato nel 2014, La Cagnina ha intrapreso la carriera da allenatore. Il compianto tecnico ha guidato prima le giovanili del Padova e adesso da diversi anni si trovava alla guida dell’Academy dell’Udinese. Una scomparsa importante dunque anche per tutti quei ragazzi che vedevano in lui un importante punto di riferimento.