Inzaghi, mani tra i capelli: infortuni a raffica per i nerazzurri | Con l’Atletico saltano 3 titolari

Guai in vista per Simone Inzaghi. L’Inter bersagliata dagli infortuni andrà a Madrid senza 3 titolari.

L’Inter trema difronte alla trasferta di Madrid, soprattutto visti gli ultimi guai fisici che hanno interessato alcuni titolari. Dopo aver perso due pedine fondamentali nelle scorse settimane, Inzaghi ha dovuto fare a meno anche del suo faro a centrocampo, e adesso cresce l’apprensione per il ritorno degli Ottavi di Champions League contro l’Atletico. All’andata i nerazzurri si sono imposti per 1-0, e sarà fondamentale tenere il vantaggio e uscire imbattuti dallo Stadio Civitas.

Le alternative a Inzaghi non mancano, vista l’ampia panchina, ma adesso ci sarà da verificare il recupero di tre titolari nelle prossime settimane, senza tante certezze.

Tutti infortuni diversi, insieme a qualche attacco febbrile del portiere, che potrebbero portare Inzaghi a stravolgere la formazione titolare proprio in un appuntamento importante come quello della Champions League. Ecco l’ultimo infortunato, in ordine cronologico, che ha dato forfait prima della gara di campionato contro il Lecce.

Inter, guai a centrocampo: Inzaghi lo può perdere per l’Atletico Madrid

Probabilmente la peggior gara della sua stagione, quella dell’andata degli Ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico di Madrid, anche se la serata rimane positiva per l’Inter vista la vittoria. Hakan Calhanoglu, nella miglior stagione della sua carriera, non ha brillato in Champions ma adesso dopo un recente guaio fisico rischia di saltare il ritorno, cruciale per le speranze nerazzurre.

C’è da tenere il risultato dell’andata, vantaggio arrivato grazie al gol di Arnautovic, ma Inzaghi potrebbe dover mettere mano alla panchina in maniera massiccia. Calhanoglu infatti ha riportato nel riscaldamento di Lecce-Inter un infortunio che lo lascerà fuori dal campo per almeno 2-3 partite. Insieme a lui, ci sono altri due titolari ai box, ossia Thuram e Acerbi. Andiamo a vedere quali sono le loro condizioni e come arrivano al ritorno del 13 marzo.

Calhanoglu, Thuram e Acerbi: tempi di recupero in vista della Champions

Praticamente archiviato il campionato grazie a un cammino netto e perfetto, l’Inter punterà tutto adesso sulla Champions League. Al momento a tenere banco alla Pinetina sono le condizioni di tre titolari, ossia Thuram, Acerbi e Calhanoglu. Il francese si è infortunato proprio nella partita di andata contro l’Atletico Madrid, riportando un’elongazione all’adduttore che lo potrebbe tenere fermo ancora per un paio di settimane.

Per Acerbi invece ci saranno nuovi esami nelle prossime ore. Il difensore si è infortunato contro la Roma, ma potrebbe farcela per il 13 marzo. Il punto interrogativo rimane sulle condiziono del turco. Calhanoglu infatti sarebbe ancora indolenzito, e solo i nuovi esami potranno dire se ci sarà in campo contro l’Atletico Madrid.