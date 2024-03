Hanno ritirato la squadra: campionato finito ufficialmente | È crollato tutto il sistema

Triste annuncio da parte del club, che dunque fallisce in maniera definitiva e rischia di stravolgere completamente anche tutto il campionato a cui stava prendendo parte.

A prescindere dai risultati ottenuti in campo, dalle vittorie, dalle sconfitte e dai trofei, poter vedere giocare la propria squadra del cuore è sempre un privilegio importante.

Sono tanti infatti i supporters che, per un motivo o per un altro, non riescono ad assistere alle partite dei loro idoli. Uno dei motivi peggiori per cui potrebbe accadere questo è il fallimento da parte della società. Ed è proprio questo ciò che è accaduto nelle scorse ore ad una squadra.

Infatti essa è stata ritirata dal campionato per la rabbia di tutta la piazza, che adesso dovrà ripartire dai bassi fondi del calcio. Con questo annuncio poi cambia anche del tutto la storia delle altre squadre rivali, che vedranno grosse modifiche alla loro classifica.

La squadra fallisce, disperazione per i tifosi

La Viterbese nei giorni scorsi ha deciso di rinunciare a proseguire il proprio campionato di Promozione Lazio. Il club gialloblù militava nel girone B della categoria, e si trovava al penultimo posto in classifica. La motivazione della rinuncia però non è di carattere sportivo, bensì di tipo gestionale. La società infatti non è riuscita a gestire al meglio la situazione, causando così il fallimento.

I primi segnali in questo senso erano arrivati già la scorsa estate, quando dopo la retrocessione dalla Serie C, la Viterbese aveva rinunciato ad iscriversi alla Serie D. Di conseguenza il club è ripartito dalla Promozione, grazie anche ad un ripescaggio, ma anche qui le cose non sono migliorate e si è deciso dunque di ritirare la squadra, che il prossimo anno dovrebbe ripartire dalla prima categoria (sempre se ci fosse qualcuno pronto a prendere in mano le cose).

Le conseguenze per il club e per il campionato

Dopo l’ufficialità del ritiro, il club gialloblù dovrà pagare anche una multa di 3mila euro prevista dal CR Lazio per le società coinvolte in situazioni del genere.

Per il girone B della Promozione laziale invece ci saranno le seguenti modifiche. La classifica verrà riformulata senza tenere conto dei precedenti risultati ottenuti dalle varie squadre con quella che si è ritirata, mentre i club che avrebbero dovuto affrontare la Viterbese da qui a fine stagione osserveranno un turno di riposo.