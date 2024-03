Si deve ritirare a stagione in corso: calcio italiano senza parole | La brutta malattia non gli lascia altra scelta

Una notizia tristissima quella che è arrivata nelle ultime ore, che ha gelato i suoi compagni di squadra e tutto il mondo del pallone, che perde un grande protagonista.

Tutti i calciatori prima o poi devono appendere gli scarpini al chiodo. Con l’avanzare dell’età infatti le energie e le motivazioni cominciano a venire meno, e si prende questa difficile decisione.

Alle volte però può capitare che alcuni giocatori devono ritirarsi a causa di alcuni problemi di salute, che li costringono a smetterla con l’attività agonistica.

E’ proprio questo ciò che è successo nei giorni scorsi ad un protagonista del calcio italiano che purtroppo per una brutta malattia ha dovuto dire addio nel corso della stagione attuale.

Un ritiro che è un vero colpo al cuore

Nei giorni scorsi Andrea Paolucci ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista 37enne infatti soffriva da alcuni mesi di qualche problema al cuore, scoperto durante la preparazione con la Luparense, squadra di Serie D in cui si era accasato la scorsa estate. Il calciatore si è dovuto sottoporre a due interventi chirurgici che lo hanno poi portato a prendere questa difficile ma necessaria decisione.

E’ stato lo stesso calciatore a dare l’annuncio ai microfoni di TuttoC, dove ha dichiarato: ”Ho deciso di smettere perché ho affrontato due interventi di ablazione cardiaca per risolvere un problema, avuto nel pre campionato, di tachicardia che non mi permetteva di fare agonismo. Quando ti succedono cose inaspettate devi saper fare la cosa giusta, nel mio caso lasciare il calcio giocato e quella sfera che mi ha dato tutto”.

La carriera di Paolucci

Cresciuto nei settori giovanili di Pescara prima e Fiorentina poi, è proprio con la maglia Viola che il calciatore prova a sfondare nel grande calcio, senza però avere troppo successo. In seguito dunque lascia la maglia dei gigliati diverse volte in prestito trasferendosi in categorie minori, trovando la propria dimensione in Serie B, dove veste le maglia di Cittadella, Ternana e Virtus Entella.

E’ proprio con la maglia dei biancoazzurri che Paolucci si impone maggiormente, rimanendo nel club per 5 stagioni e indossando per diverso tempo anche la fascia da capitano. La società ligure, a dimostrazione del grande rapporto che ha avuto con il giocatore, ha diramato un comunicato sui propri canali ufficiali in cui ha voluto salutarlo augurandogli il meglio.