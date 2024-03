Caviglia malconcia, è ufficiale | Calzona apprende la notizia: salterà la Champions League

È arrivata la notizia ufficiale del forfait per la gara di Champions League. Infortunio per un guaio alla caviglia.

Le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si avvicinano. Impegnate tre italiane, tutte con buone probabilità di passare il turno, è stato il Napoli a ricevere notizie nelle scorse ore sulle condizioni dei calciatori che dovranno scendere in campo il 12 marzo a Barcellona.

Calzona, che sembra aver ridato nuova vita ai partenopei, prepara la trasferta anche con grande entusiasmo. Il tecnico subentrato a Mazzarri infatti ha portato gli azzurri a -8 dal quarto posto, con 7 punti nelle ultime tre gare e vincendo lo scontro diretto contro la Juventus in casa. Anche secondo i giocatori l’allenatore sembra aver dato la carica, e adesso rimane da giocare il ritorno degli ottavi dopo il pareggio del Maradona.

Il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi dopo l’1-1 casalingo, ma in Spagna ci saranno alcuni forfait. Soprattutto a centrocampo. Uno dei protagonisti della sfida infatti, a causa di un colpo alla caviglia, salterà sicuramente la sfida: nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale della società.

Barcellona-Napoli: due forfait a centrocampo

Sarà un’impresa, ma non proprio impossibile. Il Napoli il prossimo 12 marzo sbarcherà in Spagna per cercare di approdare ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo. La Champions League potrà dare anche ai partenopei l’occasione di partecipare al mondiale per club il prossimo anno, in caso di eliminazione invece al posto del Napoli parteciperà la Juventus. Nelle ultime ore, proprio per la gara di ritorno, due calciatori hanno dato forfait.

I due leader del centrocampo, protagonisti della gara di andata, non faranno parte della partita e non verranno nemmeno convocati. In un momento cruciale della stagione, il tecnico adesso dovrà provare a sostituirli entrambi ma non sarò facile, vista l’importanza del match e una panchina forse troppo corta.

Barcellona, ufficiale: doppia assenza contro il Napoli

Il comunicato ufficiale è arrivato nelle scorse ore direttamente tramite i canali del club catalano. Il Barcellona ha fatto sapere che sia Frenkie De Jong che Pedri salteranno la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I blaugrana non potranno fare affidamento nemmeno su Gavi, che a metà novembre si era infortunato al ginocchio in nazionale. De Jong invece ha riportato un trauma alla caviglia durante l’ultima gara di campionato. L’olandese ha subito una distorsione della caviglia destra.

Mentre per quanto riguarda Pedri, il giovane ha subito una lesione al quadricipite destro. Rimane da capire se Calzona, nell’apprendere la notizia, cambierà i piani di gioco per il ritorno. L’occasione per il Napoli adesso di passare il turno, diventa ghiotta.