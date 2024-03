Napoli, novità dall’infermeria: due big saltano la Champions | Esami fatti, l’esito è devastante

Pessime notizie per il tecnico, che dovrà fare a meno di due calciatori a dir poco fondamentali in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

E’ un Napoli in netta ripresa quello che stiamo vedendo negli ultimissimi impegni stagionali. Dopo il largo successo ai danni del Sassuolo nel recupero dovuto alla Supercoppa Italiana, nella serata di domenica il club azzurro ha battuto i rivali della Juventus per 2-1, facendo una partita di grande solidità e coraggio, conquistando così altri tre punti d’oro nella rincorsa al quarto posto, che ad un tratto è sembrato di nuovo vicino.

Allo stesso tempo però i campioni d’Italia in carica sognano in grande in campo europeo. I partenopei infatti sono ancora in corsa per la Champions League, e dopo l’1-1 dell’andata al ”Maradona” contro il Barcellona, mercoledì prossimo la squadra di Calzona volerà al Camp Nou per la sfida di ritorno, decisiva per sancire il passaggio del turno.

E’ proprio in vista della super sfida europea però che nelle scorse ore sono giunte notizie poco confortanti dall’infermeria. Dopo i recenti esami infatti si è fin da subito capito che il recupero di due top player in vista della gara sarà praticamente impossibile, ed entrambi gli elementi chiave della rosa saranno costretti a saltare la gara. Il tecnico adesso rischia di vedersela davvero brutta.

Due ko pesantissimi per l’allenatore

Durante la sfida di domenica sera del San Mames tra Atletico Bilbao e Barcellona sia Frankie de Jong che Pedri hanno lasciato il campo anzitempo a causa di alcuni problemi fisici, e fin dai primi momenti si è capito che entrambi sarebbero stati a forte rischio per la sfida del Camp Nou contro il Napoli. E gli esami strumentali hanno confermato questa impressione.

L’olandese infatti ha riportato una distorsione del legamento della caviglia destra, mentre il canterano è rimasto vittima di una lesione al retto femorale della coscia destra. Entrambi i calciatori dunque avranno bisogno di più di una settimana per recuperare, e di conseguenza salteranno il match con gli azzurri, salvo miracoli.

Crisi in mezzo al campo per Xavi

Il tecnico blaugrana quindi dovrà rimaneggiare completamente il proprio reparto mediano per la delicata gara contro i partenopei.

Oltre ai due freschi infortunati infatti è ai box anche il lungodegente Gavi. Vedremo cosa si inventerà il tecnico catalano.