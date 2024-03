La corsa in ospedale e la diagnosi terribile: “Si è rotto tutto quanto” | Stagione finita in tragedia

Notizia tremenda per un grande protagonista del nostro calcio, che tornerà sul terreno di gioco direttamente il prossimo anno dopo il gravissimo infortunio di cui è rimasto vittima.

Durante una partita di calcio capita spesso che i calciatori rimangano vittima di problemi fisici e si infortunano, venendo costretti così a lasciare il campo e rimanere ai box per diverso tempo.

Una botta, un semplice contrasto o un guaio muscolare possono essere le cause di questi infortuni, che il più delle volte possono cambiare la stagione in peggio ai diretti interessati.

E’ proprio questo ciò che è successo ad uno dei protagonisti del nostro calcio, che ha patito un ko davvero pesante. Dopo l’infortunio e la corsa in ospedale infatti è arrivata la diagnosi, che ha stabilito la rottura totale dei suoi tendini, che lo costringerà a terminare anzitempo la sua annata calcistica.

Un ko terribile per lui

Nel corso della sfida valevole per il 28esimo turno di Serie B tra Cosenza e Catanzaro, vinta dagli ospiti per 2-0, un fatto che accade molto raramente ha stravolto la partita, destando grande preoccupazioni tra i presenti. Al 25esimo del primo tempo del Derby della Calabria infatti l’assistente dell’arbitro Alessandro Cipressa si è infortunato gravemente.

Il direttore di gara infatti è rimasto a terra dopo una caduta che sembrava essere di poco conto, ma dopo i primi soccorsi del caso si è capito che si trattava di qualcosa di ben più grave, e non riuscendosi ad alzare è stato trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi di conforto del pubblico dello stadio San Vito. La partita è proseguita con la sostituzione dell’assistente, che ha visto al suo posto l’ingresso del quarto uomo Mastrodomenico.

Diagnosi bruttissima per l’arbitro

Dopo essere stato trasportato in ospedale, il guardalinee si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, e la diagnosi per lui è stata davvero orribile: l’arbitro infatti si è rotto i tendini rotulei di entrambe le ginocchia.

Cipressa dunque dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per far fronte al grave infortunio, e potrà tornare in campo per arbitrare o come assistente solamente il prossimo anno, dopo che si sarà completamente ripreso da questo ko.