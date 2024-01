Insulti razzisti a Maignan: i cinque individuati presto andranno a processo

Continuano le indagini dopo gli insulti razzisti di alcuni supporters dell’Udinese nei confronti di Maignan. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre al Daspo di cinque anni (pena massima prevista dalla giustizia) ed essere stati banditi a vita dal Bluenergy Stadium, i cinque responsabili dovranno affrontare un processo per incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali.

Le indagini, dunque, stanno andando avanti, grazie alla collaborazione dell’Udinese, anche per identificare altri soggetti responsabili. Al momento sono stati identificati, quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 34 e 46 anni, di cui solamente uno risiede nella città di Udine, mentre gli altri sono residenti in provincia. Proprio l’uomo che risiede in città è di origine colombiana afrodiscendente.

Insulti razzisti contro Maignan, identificati 5 tifosi: uno di loro è di colore