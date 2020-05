Il premier Giuseppe Conte, dopo il suo discorso di sabato sera, pare aver alimentato, secondo quanto riporta “Businessinsider.com”, nuove paure di un prelievo forzoso sui conti degli italiani, che potrebbe essere necessario a fare quadrare i conti per la crisi indotta dal Covid-19 da Sars-Cov-2. “Siamo tutti consapevoli che in Italia c’è tanto risparmio privato, è uno dei punti di forza”, ha ribadito il premier nel corso della conferenza stampa del 16 maggio focalizzata sulla riapertura delle attività del 18. Tanti hanno visto un possibile riferimento relativo a un provvedimento che possa in qualche modo appropriarsi di quel tesoretto di risparmio privato, la tanto temuta patrimoniale.