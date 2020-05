Nei giorni scorsi, i giocatori del Palermo avevano mostrato le mascherine con il logo del Palermo, regalate da Malaury Martin (CLICCA QUI). I tifosi, incuriositi, hanno chiesto informazioni per averle, ed ora attraverso un comunicato il club rosanero ha precisato che la vendita di mascherine col logo rosanero non è stata autorizzata “ufficialmente”: “Il Palermo comunica che non è stata finora concessa alcuna licenza a fornitori terzi per la produzione e la commercializzazione di mascherine sanitarie di qualsivoglia fattura con il logo ufficiale della SSD Palermo. Pertanto la commercializzazione di prodotti simili è da considerarsi non autorizzata e i relativi produttori passibili di diffida”.