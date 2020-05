Attilio Fontana respinge le critiche in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardi. Ecco le sue parole riportate da “Sky Tg 24”: “Le decisioni – precisa il governatore – sono state prese nel mezzo di una situazione drammatica, che non è nemmeno immaginabile e che chi non l’ha vissuta non riesce a capirla. Ciò nonostante, anche a mente lucida – sottolinea il governatore -, rivedendole da solo e anche con l’ausilio dei tecnici e degli esperti, credo che non ci sia nessuna scelta che possa essere contestata o che mi faccia non dormire la notte”