Incubo Coronavirus per Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. Dopo aver contratto il virus durante il lockdown insieme all’ex rosa, adesso l’intera famiglia è risultata positiva:

“Stiamo tutti bene, grazie a Dio. Con sintomi normali, un po’ di febbre, mal di gola, dolori muscolari, strane sensazioni in bocca. Ringrazio tutti coloro che si sono interessati”. Inizia così il messaggio postato su Instagram da Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini “Alla fine della scorsa settimana ho iniziato ad avere sintomi che non pensavo potessero essere del Covid visto che ogni tanto mi viene il mal di testa. Quindi il venerdì dopo essere stata in radio, ho scoperto di avere la febbre e ho detto: ´Che cos’ho, perché mi fa male il corpo e ho mal di testa?´ Quindi mi sono sottoposta a tampone e il risultato è stato positivo, così come per tutta la mia famiglia. Siamo tutti infettati dal Covid”.