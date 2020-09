Attraverso i propri canali social, il Puteolana, squadra di Pozzuoli, ha annunciato il tesseramento dell’ex rosanero Davide Monteleone:

“La Puteolana 1902 è lieta di comunicare ai propri sostenitori ed agli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2020/2021 la presenza in organico del difensore Davide Monteleone.

Nato a Palermo il 05/10/1995, il difensore siciliano, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, conosce bene il campionato di serie D, ha avuto esperienze in C e nel suo curriculum risalta anche l’ esordio in B.

Nel corso della carriera ha indossato tra i professionisti le maglie di Ternana, Padova e Sicula Leonzio. In D le ultime stagioni con Darfo Boario e Marsala.

Il nuovo difensore dei Diavoli rossi, alto 189 cm, si caratterizza per la buona impostazione in fase di costruzione, forza fisica e sicurezza nel gioco aereo. Qualità che si riveleranno indispensabili per i diavoli rossi. Il giocatore è già in città ed oggi pomeriggio alle 15,00 prenderà parte alla prima seduta di allenamento settimanale. Tutta la società, la città e la tifoseria danno un caloroso benvenuto nella casa del Diavolo a Davide”.

