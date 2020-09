Intervistato da “Tuttocalciocatania.com” Paolo Tricoli agente tra gli altri di Vano e Martignano, si è espresso in merito al futuro dei due, nel quale potrebbe esserci il Catania:

“Su Vano abbiamo fatto una mezza chiacchierata col Catania, per adesso non siamo andati oltre. Ho avuto anche contatti con i cugini dall’altra parte dell’Isola (Palermo, ndr). Poi c’è da dire che il cartellino va acquistato ed il Carpi chiede una cifra abbastanza alta. Un eventuale scambio con Barisic? Ci potrebbe anche stare, ma i biancorossi di base vogliono fare cassa. Oggi la situazione è questa. Più avanti non so. Martignago? C’era stata una chiacchierata a gennaio ma niente di più. Adesso il Catania non mi ha chiamato ma il giocatore è in uscita da Teramo perchè percepisce un ingaggio importantissimo”.