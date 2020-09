Brutte notizie per l’ex attaccante Emanuele Calaiò che sognava, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, di diventare Ds. Calaiò, infatti, non ha i requisiti per partecipare al corso.

Questo è dovuto al fatto che, come scrive “CampaniaFootaball.com“ e il comunicato n. 66, il calciatore ha subito una squalifica di 2 anni, poi ridotta a 90 giorni, ma superiore ai giorni richiesti nel bando, che vieta la partecipazione a chi ha subito questo tipo di squalifica.

Calaiò, adesso, dovrà aspettare il prossimo corso e sperare che in alcune modifiche nel regolamento.