Il Palermo si prepara ad accogliere il terzino Corrado. I rosa, con questo approdo dovrebbero aver concluso il mercato per il reparto difensivo. I rosanero, che dopo una settimana di ritiro a Petralia Sottana stanno usufruendo di un giorno di riposo concesso da Boscaglia, da domani avranno in squadra il terzino cresciuto nell’Inter e che lo scorso anno ha giocato in prestito all’Arezzo.

Il terzino, accompagnato dal suo procuratore, in serata arriverà in città e si sottoporrà al test del tampone. Solo dopo l’esito il terzino classe 2000 raggiungerà i nuovi compagni sulle Madonie. L’allenatore, quindi, potrebbe averlo a disposizione da domani mattina o al massimo per la seconda seduta giornaliera che si terrà nel pomeriggio.