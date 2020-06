Secondo quanto riferito da “Il Resto del Carlino”, alla Bartolini di Bologna si segnala un nuovo focolaio da Coronavirus. Infatti, sarebbero ben 40 i nuovi positivi tanto da aver costretto l’azienda di logistica a chiudere i magazzini. I primi positivi sono stati due magazzinieri, ma in particolare, il focolaio vede coinvolti un positivo con sintomi e 44 asintomatici. Secondo la denuncia di Uil Trasporti, i contagi riguardano anche: “Due autisti – spiega Maurizio Lago – e la cooperativa operante in azienda sia stata allontanata. Al suo posto entrerà Cfp”. Lunedì 22 giugno era stata la Cobas preoccuparsi per la situazione in Bartolini per quanto concerne lo stabilimento di via Cerodolo: “Qui ci sono stati 12 positivi – ha denunciato il sindacato dei trasporti – ed è merito nostro la chiusura del magazzino e i controlli a tappeto”.