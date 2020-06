Secondo quanto riporta “Notizie.it”, anche Berlino registra nuovi casi positivi di Coronavirus, molti dei quali in un condominio dove 44 persone hanno contratto l’infezione tra cui bambini che frequentano scuole o asili. Le autorità hanno imposto l’isolamento domiciliare per tutti coloro che risiedono nell’edificio, ovvero circa 200 cittadini. Le famiglie dovranno osservare la quarantena e riceveranno alimenti e prodotti per l’igiene dalla circoscrizione. Di seguito l’appello del ministro della Salute tedesco, Jens Spahn: “Notiamo che se la rendiamo troppo facile per questo virus si diffonde molto e rapidamente di nuovo. Ecco perché è importante chiarire che, sebbene il numero sia stato basso per molte settimane, questo virus è ancora presente“.