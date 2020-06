L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla delicata situazione in casa Roma. Tra i temi principali dell’assemblea societaria, figurano senza dubbio la trattativa con Friedkin, la mancata ricapitalizzazione da parte di Pallotta oltre che i rimborsi agli abbonati e il tema dello stadio. Si pensa soprattutto al futuro del club, nella speranza di una ripresa della trattativa con Friedkin, mentre Pallotta non dà segnali di voler mollare nonostante le gravi difficoltà economiche del club. Situazione difficile quella in merito ai conti della società, con il presidente che avrebbe dovuto versare altri 45 milioni per l’aumento di capitale, ma che finora non ha fatto. Questa la spiegazione: «L’azionista di maggioranza non era tenuto ad effettuare ulteriori versamenti in previsione di un futuro aumento di capitale». Avrebbe tempo per farlo fino a dicembre. Sul tema dello stadio è stata ribadita la volontà di andare avanti in ogni caso: «Sono pronti scenari alternativi in caso di no a Tor Di Valle». Vitek ha ottenuto un proroga al 15 luglio per definire l’accordo con Unicredit che comprende anche l’acquisto dei terreni dove dovrebbe sorgere lo stadio. Nei giorni scorsi la Roma ha ottenuto la licenza Uefa, ma i criteri per l’ammissione al campionato sono diversi. Inoltre, la Roma si ritroverà costretta a intervenire con pesanti plusvalenze, per diverse decine di milioni di euro.