L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla bufera sorta attorno all’ex Lazio Keita a seguito dei suoi complimenti, via social, all’Atalanta, squadra che ieri ha battuto proprio i laziali. “Complimenti Ata”, questo quanto si legge in un post del giocatore, con i tifosi della Lazio che non hanno di certo reagito bene, scatenando una vera e propria bufera contro l’attuale attaccante del Monaco. Quest’ultimo è infatti diventato grande calcisticamente proprio alla Lazio.