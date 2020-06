Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, dopo la promozione in Serie B, il Monza ha già cominciato a pensare in grande, soprattutto in chiave mercato. Tra i portieri finiti nel mirino del club c’è Michele Di Gregorio, 22enne di proprietà dell’Inter che è stato grande protagonista in B in questa stagione. La trattativa per portarlo in biancorosso è da considerarsi in chiusura. Per la difesa, il Monza è sulle tracce di Davide Bettella, centrale che in questa stagione ha giocato nel Pescara ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta. Si tratta di un classe 2000, con un passato nel settore giovanile dell’Inter, che vanta due presenze nella Nazionale U21.