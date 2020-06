«Il Napoli ha acquistato fiducia anche grazie alla vittoria della Coppa Italia. All’inizio necessitava di tempo, ora Gattuso ha creato un gruppo compatta». Queste le parole dell’ex rosa Stellone intervenuto ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”.

Lazio e Atalanta hanno dato spettacolo. …

«Una bella partita. La Lazio avrebbe anche potuto fare il terzo gol, poi l’Atalanta è uscita fuori e anche fisicamente sembrava ne avesse di più».

Alla Juve piovono critiche per Sarri. Si aspetta l’addio a fine anno?

«Se non dovesse centrare la vittoria del campionato sarebbe probabile. Se la giocherà con la Lazio».

Serie A: la rivelazione?

«L’ho allenato a Bari. Castrovilli. È un calciatore di qualità, quantità, eleganza, personalità. Può ricoprire diversi ruoli e ambire ad una grande squadra».

La condizione delle squadre è sembrata tutto sommato positiva. Quanto tempo servirà ai calciatori per tornare al top?

«Nessuno sa quanto ci vorrà. Di solito la forma si ottiene dopo sei-sette partite che inizia il campionato. Con il riposo forzato e le partite ogni tre giorni è tutto da vedere».

Poco tempo fa è stato esonerato dall’Ascoli, che ha cambiato ancora allenatore.

«Preferisco non commentare…».

Oltre il Benevento chi andrà in Serie A?

«Il Benevento ha fatto un campionato fantastico. Vedo una lotta Crotone-Frosinone-Spezia per il secondo posto. Bisognerà comunque vedere come arriveranno le squadre a livello fisico. Occhio anche al Cittadella. Il Crotone ha due punti in più, ma la lotta è aperta».