Il Venezia prenota lo stadio Arechi: “In caso di A giochiamo a Salerno”

Il Venezia FC si sta preparando per la possibilità di una promozione in Serie A e sta considerando di utilizzare lo Stadio Arechi di Salerno come sede temporanea. Questa mossa è motivata dalla necessità di adeguare il proprio stadio, lo Stadio Penzo, ai criteri infrastrutturali richiesti dalla F.I.G.C. e dalla Lega Serie A, lavori che dovrebbero iniziare all’inizio della stagione 2024-2025.

Il club ha formalmente richiesto l’utilizzo dello Stadio Arechi, inviando una nota al Comune di Salerno, che ha già ricevuto il consenso sia del club Salernitana, titolare della convenzione d’uso dello stadio, sia delle autorità locali. Questo gesto rafforza i legami tra i due club e le due città, legami già consolidati in passato quando un pareggio del Venezia contro il Cagliari aveva indirettamente aiutato la Salernitana a mantenere la sua posizione in Serie A.

La Giunta comunale di Salerno ha accettato la richiesta del Venezia, specificando che lo stadio Arechi sarà utilizzato “così com’è”, nonostante i lavori di ammodernamento imminenti che potrebbero portare alla chiusura di alcuni settori. È stata inoltre stabilita una condizione importante: la Salernitana avrà sempre la priorità nell’uso dello stadio per le partite di Serie B, assicurando che non ci sia sovrapposizione di partite casalinghe tra le due squadre.

Questa soluzione temporanea non solo risolve un problema logistico per il Venezia, ma dimostra anche un notevole spirito di collaborazione e reciproco supporto tra i club e le città di Venezia e Salerno, rafforzando ulteriormente il loro legame già speciale.