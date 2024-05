Ascoli, UFFICIALE: Ferinvest aumenta le quote. Il comunicato

Attraverso un comunicato, l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ha annunciato che Ferinvest Italia S.r.l., che già possedeva il 39% delle azioni del club, ha acquisito ulteriori 190.000 azioni ordinarie dall’North Sixth Group, rappresentando il 19% del capitale sociale del club. Questo acquisto porta Ferinvest Italia S.r.l. a detenere una quota ancora maggiore dell’Ascoli Calcio. Nel comunicato, il club ha anche espresso gratitudine verso North Sixth Group e il suo rappresentante, Matt Rizzetta, per il loro supporto e impegno negli anni precedenti.

Ecco la nota:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio 2024, la società Ferinvest Italia S.r.l., già detentrice del 39% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da North Sixth Group n. 190.000 azioni ordinarie, pari al 19% del capitale sociale della società bianconera.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia la società North Sixth Group e il suo rappresentante Matt Rizzetta per il supporto, la vicinanza e l’impegno profusi in questi anni”.