TMW: “Pisa, Aquilani verso l’addio. Si programma incontro con Inzaghi”

Le strade tra Pisa e Aquilani sembrano destinate a dividersi. Come si legge su “TMW” i toscani avrebbero in programma un incontro con Inzaghi, accostato anche al Palermo.

«Se il progetto continuerà con Alberto Aquilani? Non lo so. Vedremo nei prossimi giorni le opportunità e le alternative sia noi che lui»: così, solo due giorni fa, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado.

Il Pisa è chiaramente in un periodo di transizione significativo, con potenziali cambiamenti sia nella dirigenza che nello staff tecnico. Il presidente Giuseppe Corrado ha lasciato aperta la questione riguardo la continuazione del progetto con il tecnico Alberto Aquilani, sottolineando che il futuro è incerto e che sia il club che Aquilani esploreranno le opzioni nei giorni a venire.

Stefano Stefanelli sembra destinato a lasciare il club per la Juventus, mentre Aquilani stesso è vicino a un addio, indipendentemente dall’interesse della Fiorentina. Questa situazione porta il Pisa a dover cercare alternative per la guida tecnica della squadra, in vista del campionato di Serie B 2024-25.

Tra i nomi considerati ci sono Alessio Dionisi e Paolo Zanetti, entrambi già seguiti da diverse squadre di Serie B. Tuttavia, emerge anche il nome di Filippo Inzaghi, che ha recentemente terminato un periodo alla Salernitana in Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbe stato già un primo approccio con Inzaghi, e il club è in attesa di organizzare un incontro formale per discutere la possibilità di un futuro insieme.

Questa fase di attesa e di valutazione è cruciale per il Pisa, che mira a stabilizzare la propria situazione tecnica e dirigenziale per affrontare al meglio la prossima stagione, cercando di costruire una squadra competitiva e ben guidata. Gli aggiornamenti sui movimenti in panchina e negli uffici dirigenziali saranno determinanti nei prossimi giorni.